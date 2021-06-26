Матчами Уэльс – Дания и Италия – Австрия начнется плей-офф ЧЕ по футболу

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл

Сборная Италии – явный фаворит в игре против австрийцев, но свой более высокий класс еще нужно доказать на футбольном поле

Валлийцы здорово начали предварительную стадию, отобрав очки у сборных Швейцарии (1:1) и Турции (2:0), но в последнем туре не смогли остановить демонстрирующих отличную готовность итальянцев (0:1). А датчане, наоборот, два тура запрягали (поражения от финнов – 0:1 и бельгийцев – 1:2), но затем быстро поехали. В игре заключительного тура, когда отступать было уже некуда, скандинавская сборная разгромила россиян – 4:1, тем самым проторив себе дорогу в плей-офф и не пустив туда подопечных Станислава Черчесова. Фаворитом в сегодняшнем противостоянии букмекеры считают сборную Дании, которая по сравнению с валлийцами действительно располагает более сбалансированным составом. Но недооценивать команду Уэльса явно очень опасно. На прошлом чемпионате Европы на нее тоже мало кто ставил, а она добралась до полуфинала, попутно оставив не у дел, например, мощных бельгийцев.Во втором матче игрового дня все вроде бы очевидно. С одной стороны итальянцы, которые не проигрывают на протяжении 30 встреч и в том числе добились 11 подряд сухих побед. С другой – австрийцы, вскочившие в плей-офф в последнем туре и не располагающие такой же россыпью звезд, как «Скуадра Адзурра». Вылет Италии, если таковой случится, будет одной из главных неожиданностей турнира, а завершение выступления австрийской сборной все воспримут как само собой разумеющееся событие. Однако фаворитский статус может повернуться и против итальянской дружины, которая находится под колоссальным давлением. Австрийцам же, по сути, нечего терять.Завтра состоятся матчи Нидерланды – Чехия (Будапешт, 19:00) и Бельгия – Португалия (Севилья, 22:00). Послезавтра сыграют Хорватия – Испания (Копенгаген, 19:00) и Франция – Швейцария (Бухарест, 22:00). А 29 июня стадия 1/8 финала закроется поединками Англия – Германия (Лондон, 19:00) и Швеция – Украина (Глазго, 22:00).