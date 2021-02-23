Матч гандбольной ЛЧ "Мешков Брест" - "Порту" перенесен

Матч Лиги чемпионов между гандболистами клуба "Мешков Брест" и португальским "Порту", который должен был состоятся 24 февраля в Бресте, перенесен. Такая информация размещена на официальном сайте брестской команды, сообщает БЕЛТА.

Это связано с тем, что сегодня во время тренировки голкипер португальского клуба Альфредо Кинана перенес остановку сердца. Ему оказали экстренную медицинскую помощь и доставили в центральный госпиталь Порту.

В связи с этим матч с чемпионом Беларуси, который был намечен на 24 февраля, по согласованию португальской стороны с Европейской федерацией гандбола перенесен на неопределенный срок.

По материалам БЕЛТА