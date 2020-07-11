Мастера из Тверской области: поездку в Александрию ждали с нетерпением

Представить свое творчество на фестивале «Александрия собирает друзей» приехали мастера из Тверской области. Весь путь преодолели на своей машине, с посторонними контактировали минимально, поэтому коронавируса совсем не боялись.

- Поездку на «Купалье» ждали с нетерпением, готовились к фестивалю, - рассказывает Ольга Соловьева. – Наш край славится токарным производством, чем мы и будем удивлять гостей фестиваля. Еще привезли творения торжокских золотошвей, которые сами не смогли выбраться в Александрию. Когда удастся выделить минуту, с удовольствием загляну к другим мастерам. Меня интересует гончарство, народные костюмы. Конечно, пройдемся и по другим фестивальным площадкам.

Буквально напросился в поездку с опытными мастерами их ученик, 14-летний Ярослав:

- Признаюсь, я искренне восхищаюсь вашим Президентом, поэтому и захотел в Александрию. Надеюсь, что во время гала-концерта хоть одним глазком увидеть Александра Григорьевича со сцены. Я был бы счастлив!