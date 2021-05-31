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  2. Мастер-классы от известных спортсменов и олимпийский квест – спортивный праздник фестиваля «Вытокі» в Орше будет интересным

Мастер-классы от известных спортсменов и олимпийский квест – спортивный праздник фестиваля «Вытокі» в Орше будет интересным

3 июня в Орше стартует спортивно-культурный фестиваль «Вытокі». Первые дни масштабного праздника будут посвящены историко-культурному наследию региона, а в субботу в районном центре пройдет спортивный праздник.


5 июня у Ледовой арены и спорткомплекса «Олимпиец» развернется большая спортивная площадка, где почувствовать себя атлетом сможет каждый. Организаторы предложат участникам фестиваля попробовать свои силы в олимпийском квесте, где, для того чтобы получить призы, нужно будет выполнить 15 заданий по разным видам спорта, среди которых футбол, баскетбол, бокс и многие другие.

Кроме того, гости смогут принять участие в мастер-классах от известных белорусских спортсменов – биатлонистки Людмилы Калинчик и борца греко-римского стиля Игоря Каныгина. На фестивале соберется немало тренеров детско-юношеских спортивных школ, которые расскажут всем желающим о том, как правильно заниматься различными видами спорта.

Напомним, в четверг в Оршанском иезуитском коллегиуме пройдет круглый стол на тему «Орша: традиции в современности», откроются выставки «Кола часу» и детского рисунка. В детской школе искусств состоится концерт органной музыки и творческая встреча Валерия Шмата «Мой крок да Алімпу». В пятницу пройдут образовательные семинары для авторов молодежных творческих и инновационных проектов, а также представителей предприятий региона, на которых обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.

История фестиваля «Вытокі», организуемого Национальным олимпийским комитетом, Федерацией профсоюзов Беларуси, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит», началась в мае в Лиде. Орша станет вторым городом, который примет масштабный спортивно-культурный праздник. После этого он пройдет еще в четырех регионах нашей страны: 10–12 июня в Кобрине, 24–26 июня в Мозыре, 15–17 июля в Бобруйске и 5–7 августа в Жодино.

Татьяна ЛИТВИНОВА
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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