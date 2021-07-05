Массовая вакцинация началась в Грузии

Отмечается, что на прошедшей неделе, 2 июля, в Грузию доставили 1 млн доз китайских препаратов против CОVID-19 Sinopharm и Sinovac. Ожидается, что в следующем месяце страна получит еще 1 млн доз этих вакцин – по 500 тыс. каждой. Правительство планирует каждый день прививать по 20–25 тыс. человек.Кроме того, в текущем месяце Грузия может получить препарат Pfizer. Поэтому до конца текущего года в стране будет до 4 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции.Вместе с тем в 150 учреждениях, которые задействованы в программе вакцинации, в скором времени откроются колл-центры. С их помощью жители Грузии смогут зарезервировать визит.Напомним, что прививочная кампания от коронавируса в Грузии стартовала 15 марта.