Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси

По данным на сегодня, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,094 млн га, что составляет 95,5% запланированной площади. В Брестской области убрано 99,1% площадей от плана (337,1 тыс. га), в Минской – также 99,1% (484,9 тыс. га), Гродненской – 98,9% (319 тыс. га), Гомельской – 97,7% (333,8 тыс. га), Могилевской – 90% (299 тыс. га), Витебской – 87,3% (320,3 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса – по Беларуси убрано 23,7% и 32% площадей. Яровой рапс убран с 29,7% площадей.Всего в стране намолочено 7,861 млн т зерна при средней урожайности 37,1 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 31,1 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, в Гродненской – 1,5 млн т, Брестской – свыше 1,3 млн т, Могилевской и Витебской – более чем по 1 млн т, Гомельской – свыше 900 тыс. т.Лен вытереблен на 46,9 тыс. га (97,2% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 23,5 тыс. га (50% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 5,99 тыс. га, заготовлено 20,1 тыс. т при средней урожайности 36,5 ц/га.Кроме того, в Беларуси заготовлено 794,1 тыс. т сена (78,6% от плана), 12,961 млн т сенажа (102,9%) и 2,038 млн т силоса (10,63%). Убрано 10,15% площадей кукурузы на силос и зеленый корм. Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 48,4% от плана.