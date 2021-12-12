Массовая акция протеста против обязательной вакцинации проходит в Праге

По актуальной информации местной полиции, в несанкционированном мероприятии принимают участие 4-5 тысяч человек.Акция протеста стартовала с митинга на центральной площади Праги - Вацлавской. Организаторами выступают активисты из гражданского объединения "Околела собака". Они заявили:- Мы не против добровольной вакцинации. Мы только против обязательной вакцинации, которую нам с поддержкой парламента пытается навязать правительство. Это и есть нарушение основных прав человека и гражданских свобод, конституции Чехии.Во время митинга активисты из числа организаторов акции протеста осуществляли сбор подписей под петицией к властям с требованием отменить обязательную вакцинацию пенсионеров и представителей некоторых профессий. Под документом, как пояснил один из них, поставили подписи уже более 40 тысяч жителей.Затем участники акции протеста начали шествие по главным городским улицам. Они, в частности, скандируют: "Хотим свободу!", "Нам это уже надоело!", "Бабиша за решетку!", "Не дадим вам наших детей!" и прочее.Участники акции протеста игнорируют призывы полиции соблюдать действующие меры эпидбезопасности на фоне режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в стране. Тем не менее власти, как заявил представитель стражей порядка Ян Данэк, не видят оснований, чтобы прерывать протест.Организаторы акции протеста сообщили, что мероприятие закончится у Пражского града. Очередной массовый митинг против вакцинации они планируют организовать 31 декабря в центре столицы Чехии.Фото: скриншот из видео