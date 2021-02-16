Массовая авария на гонке NASCAR: 16 авто всмятку (Видео)

Недавно в США стартовал новый сезон гонок NASCAR, однако в самый разгар заезда произошла жесткая авария. Видео опубликовали в Twitter.

Массовая авария произошла во время начала заезда. Несколько десятков машин ехали очень близко к друг другу, когда два оппонента столкнулись. Один из гоночных автомобилей развернуло боком, после чего в него влетели другие пилоты.

CRASH!



Multiple contenders are collected in this early accident in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/qZro3YXsTj — NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021

По предварительным данным, никто из людей не пострадал в результате столкновения, однако транспорту досталось сильнее. Многие авто не смогли продолжить состязание, а кадры с эффектной аварией в сети уже посмотрели почти 855 тысяч раз.

По материалам БЕЛТА