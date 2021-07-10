Сегодня во всех регионах Беларуси отметили республиканский тематический праздник «День открытых дорог», посвященный 85-й годовщине со дня образования Госавтоинспекции. В столице мероприятие прошло на проспекте Победителей, где к участникам торжества обратился министр внутренних дел Иван Кубраков.
- Главная задача – сплотить наше общество в профилактике дорожно-транспортных происшествий. От каждого участника дорожного движения, будь то водитель, пешеход или пассажир, зависит безопасность на дороге. Министерство внутренних дел открыто к диалогу, открыто к общению. Я убежден, что только в единстве Госавтоинспекции со всеми организациями и предприятиями работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма дает результат, - сказал Иван Кубраков.
Министр внутренних дел также поблагодарил всех тех, кто участвует в профилактике дорожно-транспортных происшествий.
- Также огромное спасибо хочу сказать сотрудникам ГАИ. Это те люди, которые 24 часа в сутки готовы прийти гражданам на помощь, - отметил он.
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Масштабный праздник «День открытых дорог» объединил сегодня все регионы Беларуси
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