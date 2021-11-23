Масштабную ретроспективу живописи Рафаэля представят в НЦСИ 27 ноября

Выставочный проект "Рафаэль. Эпоха Ренессанса" стартует 27 ноября в Национальном центре современных искусств. Экспозиция представляет собой самую масштабную ретроспективу работ живописца Рафаэля Санти и впервые демонстрируется в Восточной Европе, передает БЕЛТА со ссылкой на НЦСИ.
– Рафаэлем созданы полотна и фрески, олицетворяющие эпоху Ренессанса. Они стали символом перехода человечества от Средневековья к периоду Просвещения и Нового времени. Первый археолог античного мира, главный хранитель римских древностей Рафаэль и сам стал символом и воплощением эпохи Возрождения, – рассказали организаторы.
Более 90 гравюр и литографий XVI–XIX веков с рисунков, фресок, мозаик из частных собраний Великобритании и Германии можно будет увидеть в НСЦИ.
В учреждении подчеркнули, что среди монументальных работ художника особое место занимает серия фресок Ватикана.
– Благодарные потомки позже назовут их Лоджиями Рафаэля, а сами фрески – Библией Рафаэля. На плафонах в каждом из тринадцати сводов аркад художник разместил по четыре фрески на темы Ветхого и Нового Заветов. В результате получился гармоничный синтез античного и христианского миров, который, возможно, и стал причиной долговечной славы Лоджий, – отметили организаторы.
На выставке представят 52 тонированные литографии с фресок, сделанные в 1866 году выдающимся немецким художником и гравером Людвигом Грюнером в сотрудничестве с Николой Консони. В экспозиции их покажут в полном объеме.
– Как архитектора Рафаэля часто приглашали для проектирования церквей, соборов и часовен. Один из самых богатых купцов своего времени Агостино Киджи покровительствовал художнику, регулярно нанимая его и обращая на Рафаэля внимание Папы Римского. Среди самых успешных работ, выполненных Рафаэлем для Агостино Киджи, считается капелла Киджи – семейная часовня. Для мозаик ее купола художник выполнил рисунки, – обратили внимание организаторы.
В экспозиции демонстрируется серия гравюр с этих мозаик, выполненная Людвигом Грюнером в 1850 году. В них запечатлена вселенная в соответствии с теорией Птолемея и Аристотеля, которую впоследствии вытеснили системы Коперника и Ньютона.
– Особым настроением и чарующей поэтичностью обладают представленные на выставке 30 уникальных гравюр с рисунков Рафаэля. Это иллюстрации к новелле "Амур и Психея", отпечатанные с медных пластин 1530–1560-х годов в 1774 году в Риме. Гравюры были выполнены выдающимися мастерами XVI века – Агостино Венециано и Маэстро Дель Дадо. В этих иллюстрациях отчетливо проявился индивидуальный стиль Рафаэля, – сделали анонс в центре.
На выставке будут представлены и работы белорусских авторов, творчество которых отлично дополнит главную экспозицию. Посетители смогут познакомиться с работами Нади Бука, Дарии Гласс, Дианы Горбач, Сергея Гумилевского, Андрея Дубинина, Валерии Жилинской, Алика Замостина, Павла Кашевского, Андрея Клюйко, Павла Кондрусевича, Лилии Нишчик, Екатерины Пузанко, Андрея Ревякова и Виктории Савенковой, а также с работами из фондов НЦСИ.
Организаторы также подготовили для гостей тематический квест.
Выставку можно посетить до 23 января по адресу пр. Независимости.
Фото из архива БЕЛТА