Арт-объект, иллюстрирующий работу спасателей, скоро появится в городе, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
Граффити размером 20х8 м появятся на стене манежа областного управления МЧС, выходящей на улицу Дубко.
"Главная мысль – показать связь между несколькими поколениями, как со временем изменилась техника, специальное оборудование, оснащение, экипировка спасателей. Прежними, судя по всему, остались только пожарные рукава, а также готовность спасателей в любой момент прийти на помощь", – рассказали в областном управлении МЧС.
Роспись будет крупная: ее заметят и пешеходы, и водители, и даже, возможно, пассажиры транспорта.
Автор работы – молодой гродненский художник Максим Карпович. Для него арт-объект площадью более 160 кв.м – одна из самых серьезных работ за весь период творчества. Мастер начал роспись 16 ноября. Если не подведет погода, то уже в ближайшие дни горожане смогут оценить новый арт-объект.
К слову, для живописца это не первая работа на спасательную тематику. Недавно он расписал на тему профилактики и работы спасателей стены подстанции рядом с новым студенческим общежитием на улице Дубко.
В областном управлении МЧС рассказали, что граффити на тему правил безопасности будут создаваться и дальше. Планируется украсить ими некоторые остановки общественного транспорта.
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Масштабные тематические граффити появятся на стене управления МЧС в Гродно
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