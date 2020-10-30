Масочный режим вводится в БГУ с 2 ноября

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– рассказали в университете.Кроме того, службе охраны и безопасности приказано не пускать в вуз студентов и сотрудников без средств индивидуальной защиты, а деканам и руководителям структурных подразделений при наличии признаков респираторных заболеваний у студентов и сотрудников – отправлять людей домой для вызова врача или в медицинское учреждение.