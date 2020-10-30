В Белорусском государственном университете вводится масочный режим с 2 ноября, сообщает пресс-служба вуза.
Фото: БЕЛТА
«Такое решение принято с целью введения дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Все преподаватели и сотрудники БГУ будут обеспечены многоразовыми масками с учетом их сменяемости каждые 2 часа и продолжительности рабочего дня», – рассказали в университете.
Кроме того, службе охраны и безопасности приказано не пускать в вуз студентов и сотрудников без средств индивидуальной защиты, а деканам и руководителям структурных подразделений при наличии признаков респираторных заболеваний у студентов и сотрудников – отправлять людей домой для вызова врача или в медицинское учреждение.
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Масочный режим вводится в БГУ с 2 ноября
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