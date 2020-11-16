Масочный режим введен во всех районах Витебской области

, – рассказал начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.В настоящее время в Витебской области наблюдается рост заболеваемости пневмонией и COVID-19. В связи с увеличения числа заболевших происходит перепрофилирование ряда учреждений здравоохранения.Так, например, с пятницы, 13 ноября, Витебский областной клинический родильный дом оказывает специализированную медицинскую помощь беременным и пациенткам гинекологического профиля с инфекцией COVID-19. Здоровые роженицы перенаправлены в городской роддом № 2. С понедельника, 16 ноября, хирургический корпус областного онкодиспансера станет принимать пациентов с коронавирусом. Для этого в медучреждении установлено 150 коек. Реабилитация пациентов проводится в госпитале "Юрцево" (Оршанский район). В данный момент там лечатся около ста человек. Его мощности пока задействованы наполовину: всего в госпитале можно установить до 210 коек.Долечивают выздоравливающих пациентов из Витебска и близлежащих регионов на базе областных учреждений – центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов и центра психиатрии и наркологии. С субботы, 21 ноября, под эти цели также будет отведено отделение реабилитации "Железняки" Витебского областного клинического кардиологического центра. Их общие мощности – около 300 коек., – резюмировал Михаил Вишневецкий.