Масочный режим введен во всех районах Гродненской области

Сегодня в Гродно в формате видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения в регионе COVID-19.Одна из мер профилактики – введение масочного режима. С 14 ноября он начал действовать в Гродно и ряде районов области. Сегодня стало известно, что решением горисполкома и райисполкомов использование масок при посещении общественных и социальных объектов, транспорта, магазинов, мест массового скопления граждан обязательно по всему региону., – сказал Владимир Караник., – отметил Владимир Караник.По словам председателя Гродненского облисполкома, снижения заболеваемости можно добиться только совместными усилиями. Медицинская помощь и проведение всех противоэпидемических мероприятий будут обеспечены, но и самим людям стоит позаботиться о здоровье и соблюдении мер личной безопасности.