В столице Беларуси в 95% магазинов и 93% объектов общепита соблюдается масочный режим. Персонал и посетители кафе все реже пренебрегают антиковидными мерами. Об этом заявила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак, пишет БЕЛТА.
– Еженедельно санитарной службой города проводится оценка соблюдения масочного режима, соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий на всех объектах города. За прошедшую неделю процент неиспользования масок на объектах торговли составил где-то 5% (неделей ранее – 9%), снизилось количество объектов общепита, где нарушают масочный режим: где-то с 9% до 7%, – отметила Светлана Ермак.
По оценке санслужбы, посетители банков и почтовых отделений также начали более ответственно соблюдать масочный режим.
– Мы этому рады и надеемся, что так и будет продолжаться в дальнейшем. Только всеобщими усилиями мы можем победить эту коварную инфекцию, – добавила Светлана Ермак.
Санслужба Минска еще раз напоминает жителям и гостям столицы о необходимости ответственно относиться к выполнению масочного режима и не забывать соблюдать иные антикоронавирусные меры: выдерживать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и прочее.
– Профилактические мероприятия нужно выполнять, потому что коронавирусная инфекция COVID-19 новая, до конца еще не изученная. И никто не знает, как она поведет себя дальше. Поэтому меры профилактики остаются актуальными, – отметила главный санврач Минска.
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Масочный режим в Минске соблюдают в 95% магазинов и 93% объектов общепита
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ