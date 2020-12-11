Масочный режим в Минске соблюдают в 95% магазинов и 93% объектов общепита

– отметила Светлана Ермак.По оценке санслужбы, посетители банков и почтовых отделений также начали более ответственно соблюдать масочный режим.– добавила Светлана Ермак.Санслужба Минска еще раз напоминает жителям и гостям столицы о необходимости ответственно относиться к выполнению масочного режима и не забывать соблюдать иные антикоронавирусные меры: выдерживать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и прочее., – отметила главный санврач Минска.