В Минске масочный режим может действовать еще несколько ближайших месяцев. Об этом рассказала главный санитарный врач столицы Светлана Ермак, пишет БЕЛТА.
– В ближайшие несколько месяцев придется соблюдать такой строгий профилактический режим, – рассказала Светлана Ермак.
Специалист обратила внимание на то, что антикоронавирусные меры введены в столице для снижения заболеваемости COVID-19.
– Эти мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями, которые имеются сейчас в мире. В том числе активно проводится информационная работа, которая является одним из приоритетных направлений во всем мире, о чем говорит и Всемирная организация здравоохранения, – подчеркнула главный санврач.
Опубликовано:
807
Как долго может действовать масочный режим в Минске – отвечает главный санврач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ