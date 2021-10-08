Масочный режим и соблюдение дистанции в общественных местах станут обязательными с 9 октября

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– сказал Александр Тарасенко.Он сообщил, что Министерство здравоохранения внесло изменения и дополнения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Это связано с тем, что во всех регионах республики и Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Изменения вступят в силу с 9 октября.– отметил главный санитарный врач.Отмечается, что осуществлять контроль за соблюдением требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с заинтересованными структурами – прежде всего с МВД и Минтрансом., – отметил Александр Тарасенко.