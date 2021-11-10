Маслянистые пятна замечены на реке Лошица в Минске

– прокомментировали в городском управлении МЧС.Работники МЧС и "Горремливнестока" установили два боновых заграждения, чтобы пятна не распространялись.Были задействованы также коммунальные службы города ("Горремливнесток", "Минскводоканал" и УП "Зеленстрой Октябрьского района"), УВД администрации Октябрьского района, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды взял пробы воды на анализ.Фото МЧС