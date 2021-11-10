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Маслянистые пятна замечены на реке Лошица в Минске

Спасатели установили боновые заграждения на реке Лошица в столице, информирует Минское городское управление МЧС.


– Сегодня в 10:50 очевидец сообщил спасателям, что на поверхности реки Лошица в районе 1-го Трубного пер., 31а, наблюдается маслянистое пятно. Туда прибыли работники МЧС. Вдоль берега они обнаружили маслянистые пятна шириной от 0,1 до 1 м. Источником загрязнения стал ливневый коллектор дождевой канализации по 2-му Брестскому пер., 45. Мор рыбы не зафиксирован, – прокомментировали в городском управлении МЧС.

Работники МЧС и "Горремливнестока" установили два боновых заграждения, чтобы пятна не распространялись. 

Были задействованы также коммунальные службы города ("Горремливнесток", "Минскводоканал" и УП "Зеленстрой Октябрьского района"), УВД администрации Октябрьского района, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды взял пробы воды на анализ.

Фото МЧС
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