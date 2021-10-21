Масляк: среди администраций районов Минска есть определенная конкуренция, кто сделает свою территорию лучше и цветней, однако в городе должен быть единый подход

Об этом по итогам заседания в Мингорисполкоме, на котором при участии Председателя Совета Республики, уполномоченной Главы государства по городу Минску Натальи Кочановой обсуждался вопрос благоустройства столицы, заявил журналистам глава администрации Заводского района города Сергей Масляк. Который, к слову, напомнил о том, что в свое время работал заместителем директора районного Зеленстроя по благоустройству и текущему содержанию:

- Неравнодушных нет! Среди администраций районов есть определенная конкуренция, кто сделает свою территорию лучше и цветней, кто сделает лучшую зону благоустройства, лучшую велопарковку, кто выиграет конкурс скамеек, который проводится вот уже два года… И то, что она имеется – это на самом деле очень хорошо. Но мое мнение, что в городе должна быть единая концепция, единый подход, который бы объединил все предложения районных администраций, предприятий, организаций города, чтобы мы наш Минск сделали еще более современным. Потому что в хорошем городе должно сочетаться все: начиная от газона, заканчивая цветниками и аллеями деревьев.

Внимание, по мнению Сергей Масляка, нужно обращать и на входные группы предприятий, и на уличное освещение, и на фасадную подсветку:

- На все то, что в комплексе делает наш город красивым и неповторимым.













Глава Администрации Заводского района также обратил внимание на то, что в районном Зеленстрое работают молодые специалисты, которым есть что привнести новое в вопрос озеленения столицы:

- Нами внесены предложения по озеленению крыш остановочных пунктов, жилых домов. Это актуально, не требует больших затрат и является трендом в европейских странах. Как и вертикальное озеленение, применение больших и нестандартных бетонных ваз, ваз из стеклопластика и пластика. Но это должно быть сделано со вкусом и сделано специалистами. Я сегодня за то, что в каждом районном Зеленстрое работал такой специалист в области ландшафтного строительства.









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