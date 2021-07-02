Такую мысль озвучил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.
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– Заводской – это самый промышленный район не только на территории города, но и в республике. Так, в экономике района занято около 62 тыс. граждан, из них 25 тыс. – в промышленности. У нас есть 45 крупных промышленных предприятий, о некоторых из них знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Это МАЗ, Минский завод колесных тягачей, Минский подшипниковый завод. Только там работают более 18 тыс. заводчан, – пояснил руководитель.
Он также привел цифры: на территории Заводского района внешнюю торговую деятельность осуществляют 788 предприятий, из них экспортом (в 82 страны) занимаются 288.
– С учетом санкций мы потеряли шесть рынков, но открыли для себя новые – около 18, – добавил Сергей Масляк. – Я считаю санкции подтверждением слабости, это невозможность вести конструктивный диалог. С другой стороны, введение санкций в отношении Минского завода колесных тягачей – это признание качества его продукции.
Обсуждая влияние коронавируса на деятельность районных предприятий, собеседник подчеркнул:
– Ни одно предприятие не было остановлено. Правильность решения подтверждается цифрами: объем промышленного производства Заводского района, по сравнению с 2020-м, составил 105,2%, – рассказал глава района.
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Масляк: санкции – это подтверждение слабости и невозможности вести диалог
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