Маск раскритиковал криптовалюту

Американский предприниматель, глава Tesla дал негативную оценку политике создателей Dogecoin и заявил, что комиссия за сделки с этой криптовалютой должна стать меньше, чтобы ее можно было чаще применять при розничных покупках, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
- Очень важно, чтобы комиссии Doge упали, чтобы сделать такие вещи, как покупка кинофильмов, реальными, - написал миллиардер на своей странице в Twitter.
Так известный бизнесмен отреагировал на планы крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment принимать к оплате криптовалюту.