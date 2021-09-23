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  2. Маск раскритиковал криптовалюту

Маск раскритиковал криптовалюту

Американский предприниматель, глава Tesla дал негативную оценку политике создателей Dogecoin и заявил, что комиссия за сделки с этой криптовалютой должна стать меньше, чтобы ее можно было чаще применять при розничных покупках, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. 


- Очень важно, чтобы комиссии Doge упали, чтобы сделать такие вещи, как покупка кинофильмов, реальными, - написал миллиардер на своей странице в Twitter. 

Так известный бизнесмен отреагировал на планы крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment принимать к оплате криптовалюту. 
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Фото: РЕЙТЕР
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