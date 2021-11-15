Маск планирует продать еще больше акций Tesla

написал Сандерс.– отреагировал Маск.Ранее миллиардер предложил своим фолловерам в Twitter решить, следует ли ему продать 10% акций компании. Опрос был связан с инициативой сенатора-демократа Рона Уайдена обязать богатейших американцев платить налог 23,8% с прироста акций. Илон раскритиковал это и сообщил, что намерен заплатить налоги только при условии продажи части акций, так как это его единственный источник дохода. Своим мнением в рамках опроса поделились более 3 с половиной миллионов человек. 57,9% опрошенных поддержали продажу ценных бумаг. Уже 10 ноября Маск продал 2,5 миллиона опционов на акции Tesla.