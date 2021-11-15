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Маск планирует продать еще больше акций Tesla

Владелец Tesla Илон Маск заявил о готовности продать еще больше акций компании. Такой новостью предприниматель поделился в своем Twitter-аккаунте, комментируя высказывание конгрессмена Берни Сандерса, который призвал к справедливому налогооблажению сверхбогатых американцев. Об этом пишет Lenta.ru.


"Мы должны потребовать, чтобы состоятельные люди выплачивали свою справедливую долю", –  написал Сандерс. 

"Я все время забываю, что ты еще жив. Хочешь, чтобы я продал больше акций, Берни? Только скажи одно слово",  – отреагировал Маск.

Ранее миллиардер предложил своим фолловерам в Twitter решить, следует ли ему продать 10% акций компании. Опрос был связан с инициативой сенатора-демократа Рона Уайдена обязать богатейших американцев платить налог 23,8% с прироста акций. Илон раскритиковал это и сообщил, что намерен заплатить налоги только при условии продажи части акций, так как это его единственный источник дохода. Своим мнением в рамках опроса поделились более 3 с половиной миллионов человек. 57,9% опрошенных поддержали продажу ценных бумаг. Уже 10 ноября Маск продал 2,5 миллиона опционов на акции Tesla.  
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Фото: РЕЙТЕР
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