Маск планирует продать еще больше акций Tesla

Владелец Tesla Илон Маск заявил о готовности продать еще больше акций компании. Такой новостью предприниматель поделился в своем Twitter-аккаунте, комментируя высказывание конгрессмена Берни Сандерса, который призвал к справедливому налогооблажению сверхбогатых американцев. Об этом пишет Lenta.ru.
"Мы должны потребовать, чтобы состоятельные люди выплачивали свою справедливую долю", – написал Сандерс.
"Я все время забываю, что ты еще жив. Хочешь, чтобы я продал больше акций, Берни? Только скажи одно слово", – отреагировал Маск.
Ранее миллиардер предложил своим фолловерам в Twitter решить, следует ли ему продать 10% акций компании. Опрос был связан с инициативой сенатора-демократа Рона Уайдена обязать богатейших американцев платить налог 23,8% с прироста акций. Илон раскритиковал это и сообщил, что намерен заплатить налоги только при условии продажи части акций, так как это его единственный источник дохода. Своим мнением в рамках опроса поделились более 3 с половиной миллионов человек. 57,9% опрошенных поддержали продажу ценных бумаг. Уже 10 ноября Маск продал 2,5 миллиона опционов на акции Tesla.