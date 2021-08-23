Машинисты пассажирских поездов в Германии начали вторую за две недели забастовку

В Германии машинисты пассажирских поездов сегодня с 02:00 по местному времени (03:00 по минскому) начали общефедеральную забастовку. Планируется, что она закончится в ночь на среду, передает ТАСС.
Профсоюз GDL требует от концерна Deutsche Bahn повышения заработной платы в нынешнем году на 1,4% и выплаты единоразовой премии за 2021 год на сумму 600 евро в связи с распространением коронавирусной инфекции. От концерна поступило ответное предложение, однако главу GDL Клауса Везельски оно не удовлетворило.
Из-за забастовки может быть парализовано железнодорожное сообщение в Германии. Во время предыдущей стачки, которая состоялась в середине текущего месяца, пришлось отменить 75% поездов дальнего следования.
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