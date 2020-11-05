Две женщины и ребенок пострадали в результате того, что машина врезалась в остановку на Садовой-Триумфальной улице в центре российской столицы, пишет ТАСС.
"В результате наезда легкoвого автoмобиля на остановку oбщественного транспорта в центре Москвы, по предварительным данным, пострадала несовершеннoлетняя девoчка, а также две женщины", – сообщил собеседник информационного агентства в правоохранительных органах.
Информацию об аварии в центре Москвы также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Фото: ТАСС
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Машина врезалась в остановку в Москве – пострадали две женщины и ребенок
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