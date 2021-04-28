Масейков: нашему народу есть чем гордиться, но об этом мало говорят

В эфире программы сегодня затронули тему патриотического воспитания молодежи. Гость «Будней» рассказал об этом на примере своей семьи. Интересный факт: с тем, что воспитанием детей должны в основном заниматься образовательные институты, Александр Масейков категорически не согласен.сказал он.В качестве аргумента спикер привел случаи из своего детства. Ему отец рассказывал о Великой Отечественной войне, о подвигах земляков. Эти рассказы зацепили Александра, и он начал интересоваться историей родной земли. А потом стал прививать увлечение детям. К примеру, по выходным семья Масейковых (у Александра четверо детей) смотрит военно-патриотические фильмы, младшим устраивают своеобразные викторины о героях Великой Отечественной.полагает депутат.По мнению Александра Масейкова, тему истории войны и роли белорусов в победе необходимо продвигать на разных платформах. В том числе – с привлечением крупных компаний и СМИ.Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.