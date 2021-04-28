Такой мыслью Александр Масейков, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей, поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире программы сегодня затронули тему патриотического воспитания молодежи. Гость «Будней» рассказал об этом на примере своей семьи. Интересный факт: с тем, что воспитанием детей должны в основном заниматься образовательные институты, Александр Масейков категорически не согласен.
– Прежде всего семья должна формировать человека, а школа дополняет и расширяет процессы [становления личности], – сказал он.
В качестве аргумента спикер привел случаи из своего детства. Ему отец рассказывал о Великой Отечественной войне, о подвигах земляков. Эти рассказы зацепили Александра, и он начал интересоваться историей родной земли. А потом стал прививать увлечение детям. К примеру, по выходным семья Масейковых (у Александра четверо детей) смотрит военно-патриотические фильмы, младшим устраивают своеобразные викторины о героях Великой Отечественной.
– Нашему народу есть чем гордиться, но об этом мало говорят, – полагает депутат.
По мнению Александра Масейкова, тему истории войны и роли белорусов в победе необходимо продвигать на разных платформах. В том числе – с привлечением крупных компаний и СМИ.
Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Масейков: нашему народу есть чем гордиться, но об этом мало говорят
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