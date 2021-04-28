Масейков: есть люди, которые не могут переносить то, что мы живем спокойно

События 2020-го в Беларуси эксперт прокомментировал так:
– Есть люди, которые не могут переносить то, что мы живем спокойно, что у нас нормальная страна. И вот эти деструктивные силы активизировались.
Однако вскоре, как полагает Александр Масейков, белорусы «увидели, чего эти люди хотят, что за ними стоит».
Деструктивные инициативы тесно переплетаются с тревожной тенденцией на героизацию нацизма и продвижение национализма. Впрочем, по словам спикера, большинство белорусов национализм не воспринимают. Отчасти роль в этом играет историческая, семейная память о Великой Отечественной войне. Чтобы общество продолжало помнить о подвигах предков и испытаниях, которые им пришлось перенести, Александр Масейков призывает старшие поколения передавать память о войне и периоде восстановления после нее молодежи. «Зацикливаться не нужно, но и забывать нельзя», – считает гость «Будней».
– [Тенденция на героизацию нацизма] напрягает, это страшно. Нужно активизироваться и что-то делать [дабы не допустить ее распространения], – подчеркнул депутат Палаты представителей.
В пример Александр Масейков привел изменения в законодательстве Беларуси. Напомним, 21 апреля Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма.
Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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