Масейков: есть люди, которые не могут переносить то, что мы живем спокойно

События 2020-го в Беларуси эксперт прокомментировал так:Однако вскоре, как полагает Александр Масейков, белорусыДеструктивные инициативы тесно переплетаются с тревожной тенденцией на героизацию нацизма и продвижение национализма. Впрочем, по словам спикера, большинство белорусов национализм не воспринимают. Отчасти роль в этом играет историческая, семейная память о Великой Отечественной войне. Чтобы общество продолжало помнить о подвигах предков и испытаниях, которые им пришлось перенести, Александр Масейков призывает старшие поколения передавать память о войне и периоде восстановления после нее молодежи.считает гость «Будней».– подчеркнул депутат Палаты представителей.В пример Александр Масейков привел изменения в законодательстве Беларуси. Напомним, 21 апреля Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма.Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.