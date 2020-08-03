Марзалюк: укрепление суверенитета и национальной независимости – стержневая тема Послания

Стержневой темой Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию станет укрепление суверенитета Беларуси

Такое мнение журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк:





– Думаю, наша страна и весь мир услышат многие детали, которые всех волнуют. Послание пройдет под самой важной темой, это укрепление суверенитета и национальной независимости. Кроме того, на мой взгляд, эти выборы проходят под беспрецендентным внешним прессингом.

Игорь Марзалюк также отметил:

– Президент емко даст понять, что страна не продается ни за какие коврижки. Скажет о том, как мы будем развиваться, как будем укреплять суверенитет и независимость.

Еще одной темой будет взаимоотношения в Союзном государстве, ЕАЭС, ОДКБ:

– Это очень важный момент. Беларусь всегда была союзником и всегда исполняла взятые на себя обязательства. Наши претензии сводятся к одному – равность условий, конкуренции, исполнение взятых на себя обязательств нашими партнерами, – отметил Марзалюк.

Добавим, что сегодня согласно закону о Национальном собрании и регламенту Палаты представителей депутаты приняли решение о проведении совместного заседания палат Парламента для заслушивания обращения Президента Александра Лукашенко с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.