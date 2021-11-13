Марзалюк: само наличие беженцев на польской границе – результат бездумной и бездушной западной политики

Об этом председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк заявил в эфире канала «Беларусь 1». Депутат подчеркнул:

- Мы можем констатировать, что наличие беженцев на границе Европейского союза, независимо с какой стороны они приходят – результат бездумной и бездушной политики, которая была присуща на протяжении последних десятилетий странам Запада. Когда считалось, что, сломав ту или иную политическую систему, которая не соответствует высоким стандартам западной демократии, и это якобы принесет людям счастье. Внешняя политика Евроатлантического союза, европейцев, США приводит к тому, к чему приводит. Это бумеранг, который возвращается.