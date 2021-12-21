Марзалюк: обновленный Кодекс об образовании максимально учитывает пожелания общественности

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Сегодня депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании".сказал Игорь Марзалюк.Депутат отметил, что очень важный акцент в кодексе сделан на воспитательных функциях образования и функциях патриотического воспитания.подчеркнул он. -Игорь Марзалюк добавил: