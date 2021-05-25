Марзалюк о действиях мэра Риги: это больше чем хамство. Это проявление вандализма и плевок в лицо миллионов белорусов

Об этом председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк заявил сегодня на заседании Палаты представителей. Он подчеркнул, что государственный флаг страны – это коллективный символ нации:
– В нашем случае – символ всебелорусского консенсуса, принятый на референдуме 1995 года. Для особенно продвинутых напомню итоги референдума и итоги социологического опроса 2018 года. Так вот, в 2018 году за бело-красно-белый флаг было 13,2%, а за национальный государственный белорусский флаг – 69,4%. Я уже не буду ссылаться на социологические исследования прошлого и этого года, которые свидетельствуют, что две трети граждан страны поддерживают ту символику, которая находится в этом зале.
Депутат обратил внимание, что Латвия – это страна, где практически официально одобряют и чтят убийц белорусов – легионеров СС:
– Называют героями, борцами за независимую Латвию латышских полицаев, которые вырезали весь север Беларуси, всю Витебщину. Мы до сегодняшнего дня не возобновили свой демографический потенциал. Они мечтали про великую Латвию до Полоцка. Только два народа имели белорусов-рабов – немцы и латыши. Они не стеснялись писать об этом в своих газетах, публиковать расценки. Это все есть в документальных материалах. Кстати, все это делалось под латышским флагом, который сегодня является государственным флагом Латвии. Поэтому когда чиновники этого государства позволяют себе касаться нашего флага, это больше чем хамство. Это проявление вандализма, это насилие над здравым смыслом, плевок в лицо миллионов белорусов. Пусть это не покажется пафосным – это покушение на наш суверенитет, суверенную волю белорусской нации.
Игорь Марзалюк подчеркнул, что только белорусская нация через свою коллективную волю, которую она высказывает на референдуме, может сменить тот или иной цвет на флаге:
– Никто больше этого сделать не может. Тем более заменить флаг на флагштоке. Охамевшим чиновникам зарубежного государства про это просто нужно помнить. Есть вещи, которые являются абсолютными. Есть вещи, которые определяются тут и только нами. Без чужих кураторов, без чужих денег, без чужой воли. У нас есть наша суверенная воля, воля нашего народа. Тех, кто живет и работает тут, строит реальную, а не виртуальную Беларусь, и тех, кто берет за нее ответственность.
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Марзалюк о действиях мэра Риги: это больше чем хамство. Это проявление вандализма и плевок в лицо миллионов белорусов
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