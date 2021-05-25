Марзалюк о действиях мэра Риги: это больше чем хамство. Это проявление вандализма и плевок в лицо миллионов белорусов

Депутат обратил внимание, что Латвия – это страна, где практически официально одобряют и чтят убийц белорусов – легионеров СС:Игорь Марзалюк подчеркнул, что только белорусская нация через свою коллективную волю, которую она высказывает на референдуме, может сменить тот или иной цвет на флаге: