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Марзалюк: мы обязаны сохранить культурный код нации

Культурный код нации формировался столетиями, и мы не вправе допустить его разрушение на протяжении жизни одного поколения. На это, выступая сегодня на Республиканском педагогическом совете, обратил внимание председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк.

Представляя Кодекс об образовании как правовую основу совершенствования национальной системы образования, парламентарий отметил, что огромная роль в формировании национальной, культурной и цивилизационной преемственности белорусской нации принадлежит циклу гуманитарных дисциплин:

Которые призваны привить подрастающему поколению правильное представление о духовно-нравственных ценностях, о долге, чести, патриотизме. Мы обязаны сохранить культурный код нации! Он формировался столетиями, и мы не можем, мы не вправе допустить его разрушение на протяжении жизни одного поколения. Именно поэтому такое важное место отведено в разделе 12-м проекта Кодекса (об образовании. Прим. авт.) вопросам подготовки кадров высших квалификаций, кандидатов и докторов наук, в том числе историков, философов, социологов высоких профессионалов и патриотов страны. Тех, кто обязан готовить высококачественные учебники и учебные пособия.

osipov@sb.by

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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