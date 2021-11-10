Марзалюк: мы - народ позднего модерна с незавершенной еще эпохой Просвещения

Беларусь должна избавляться от псевдознаний и тех мифологем, которые активно насаждались в качестве объективной истины о прошлом нашей страны. Об этом на круглом столе в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня», посвященном началу совместного с аналитическим центром ЕСООМ международного аналитического проекта «Привкус цветных революций», заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, член-корреспондент НАН, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

Отметив, что сегодня наблюдается попытка новой унификации мира и его глобализации, парламентарий и ученый заметил:

- Если говорить о Беларуси и России, мы все еще являемся народом позднего модерна с незавершенной до конца эпохой Просвещения (за исключением отдельной группы наших «неомодернистов»-змагаров с их убежденностью, что им позволено все, а остальным - немного меньше). Но в целом и Беларусь, и Россия все еще верят в мораль, в объективистику - и «ищут свой Иерусалим». Западная же Европа - постмодернистские страны, реализующие собственный проект.

По словам Игоря Марзалюка, мы должны объективно оценивать белорусский социум в его сегодняшнем формате:

- И понимать, что за последнее время в нем произошли значительные объективные трансформации, творцом которых является действующая власть. Мы должны избавляться от псевдознаний и тех мифологем, которые активно насаждались в качестве объективной истины о прошлом нашей страны, потому что история всегда формирует день сегодняшний и определяет будущее.

Полный текст круглого стола будет опубликован в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на портале sb.by в четверг, 11 ноября.