Марзалюк: мы должны сохранить нашу нацию

–То, что сейчас произошло на улицах, не укладывается в голове. Так не проводятся демонстрации, которые позиционируются как мирные. Тот, кто провоцирует беспорядки в нашей стране, не заинтересован в ее силе и независимости. Уже известно, что первыми в рядах протестующих шли хорошо подготовленные для уличных столкновений люди. Многие из них – граждане других государств. Их фамилии мы должны гласно называть. Это одна сторона вопроса.

Другая сторона – это наши люди, которые считают, что их обманули при подсчете голосов. Со своими гражданами нужно вести диалог.

Поэтому обращаюсь к молодежи. Цвета нашего флага могут быть разными, главное, что они белорусские. Если вы хотите сохранить Беларусь – успокойтесь, перестаньте выходить на улицы. Все вопросы можно решать цивилизованно, а не забрасывая друг друга булыжниками. Мы должны сохранить нашу нацию. Когда один белорус угрожает другому, это путь в никуда, – считает Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания.