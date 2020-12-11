Марзалюк: метастазы ненависти, которых на белорусской земле не было с начала 1940-х годов, мы должны выкорчевать

Метастазы ненависти, которых на белорусской земле не было с начала 1940-х годов, мы должны выкорчевать. И для этого Беларуси необходим координационный орган по защите исторической памяти. Об этом заявил сегодня председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. Парламентарий принимает участие в работе круглого стола «Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму».
Игорь Марзалюк подробно ознакомил участников круглого стола с историей белорусских коллаборационистов и прочих пособников фашистов, а также рассказал о непосредственной роли БЧБ-символики как главного символа предательства на белорусской земле – эту тему историк подробно осветил и в сегодняшнем номере газеты «СБ. Беларусь сегодня». При этом парламентарий подчеркнул:
– Убежден, что при всем разнообразии мнений есть фундаментальные вещи, которые должны остаться с нами. Это – наша благодарная историческая память. И для ее защиты, полагаю, нам необходимо, помимо существующей законодательной базы, создать некий координационный орган, который мог бы оперативно решать проблемы и вопросы, возникающие в этой сфере. Мы должны понять, что нацизм в интернете – не игра маленьких детей. Слово порождает дело, а такие действия порождают насилие. Призывы к которому все мы можем наблюдать даже сегодня.
Игорь Марзалюк подчеркнул:
– Эти метастазы ненависти, которых на белорусской земле не было с начала 1940-х годов, мы должны выкорчевать. И помнить, что есть люди, понимающие только силу. Слава богу, их меньшинство. Но их наличие все-таки надо учитывать. И государство, которое имеет право на легитимное насилие, должно это насилие для сохранения цивилизации и уничтожения дикости использовать в полном объеме в пределах, определенных на то законодательством.
Мероприятие проводится парламентской комиссией по образованию, культуре и науке на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В круглом столе участвуют заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Владимир Арчаков, депутаты Палаты представителей и музейные работники, представители ряда министерств и ведомств Беларуси, в том числе Национального архива и Национальной библиотеки.
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Марзалюк: метастазы ненависти, которых на белорусской земле не было с начала 1940-х годов, мы должны выкорчевать
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ