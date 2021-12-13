Марзалюк: историческая память во многом предопределяет то, на какой системе ценностей мы воспитываем детей

Уделять большое внимание вопросам сохранения исторической памяти – это сейчас общий тренд в Европе. И продолжать такую работу необходимо, потому что именно на исторической памяти базируются многие важные моменты. Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, член Конституционной комиссии историк Игорь Марзалюк:
– Это общий тренд не только у нас. Обратите внимание, что вопросам исторической памяти колоссальное значение придается в том числе и в странах Европейского союза, которые тратят на это большие деньги. Институт истории Европы образован для создания европейской идентичности после brexit. В Польше Институт национальной памяти функционирует, 1200 сотрудников.
Говоря о том, почему важно уделять много внимания вопросам сохранения исторической памяти, Игорь Марзалюк отметил следующее:
– От контроля за памятью и того образа исторического прошлого, который существует в том или ином обществе, во многом зависит его развитие. Потому что историческая политика, которая воспринимается как система исторических ценностей, отраженная в знаковых персонажах, национальных героях, памятниках и событиях, отвечает на три фундаментальных вопроса: откуда мы, почему мы такие и как нам выстраивать наше будущее, исходя из прошлого. История – это мы, то, что сохраняется в нас. Историческая память во многом предопределяет то, как мы двигаемся и на какой системе ценностей мы воспитываем и учим детей. Я говорю об истории не как об академической науке, научной дисциплине, а о том, что такое хорошо и что такое плохо, как при помощи тех или иных исторических персонажей выстраивается правильное прочтение узловых сюжетов исторического прошлого страны.
– Очень важным элементом любой концепции исторической памяти является мемориальное законодательство, то есть законы, которые четко регламентируют отношение к тому или иному важному событию, пресекают спекулятивные, фальсификаторские, лживые интерпретации прошлого и предусматривают административное и уголовное наказание за те или иные интерпретации и попытки пропаганды человеконенавистнической нацисткой идеологии. Мы сейчас активно занимаемся мемориальным законодательством. За отрицание геноцида необходимо строго наказывать, – подытожил гость студии.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.