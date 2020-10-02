Марзалюк: главными принципами работы зарубежных СМИ в Беларуси должны быть объективность и беспристрастность

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, – убежден он., – сказал депутат.По его мнению, средства массовой информации не должны превращаться в рупор банальной политической пропаганды и говорить на языке ненависти., – сказал он. Игорь Марзалюк считает, что однобокая подача информации – "это угроза национальной безопасности Беларуси, и этому нужно противостоять всеми цивилизованными способами, в первую очередь при помощи законодательства".