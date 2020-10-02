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Марзалюк: главными принципами работы зарубежных СМИ в Беларуси должны быть объективность и беспристрастность

Главными принципами работы зарубежных средств массовой информации в Беларуси должны быть объективность и беспристрастность. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, комментируя решение МИД о переаккредитации журналистов иностранных СМИ.

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"Но когда вроде бы респектабельное СМИ иностранного государства становится по сути филиалом средства массовой информации микропартии или общественного движения, который носит четко выраженный антигосударственный характер, то это элемент информационной войны. Такую ситуацию нужно пресекать на корню", – убежден он.

"Если в Западной Европе и США напряженка с корреспондентами и они делают ставку на местных, то хотя бы пусть местные журналисты будут нейтральными наблюдателями, а не политически ангажированными представителями достаточно одиозных партий и движений. Нас не устраивают потоки грязи, лжи и фейков, которые льются из уст людей, патологически десятилетиями ненавидящих свою страну, конституционный строй и государство", – сказал депутат.

По его мнению, средства массовой информации не должны превращаться в рупор банальной политической пропаганды и говорить на языке ненависти. "Дело не в том, что кто-то должен нам петь дифирамбы. Должен быть непредвзятый срез", – сказал он. Игорь Марзалюк считает, что однобокая подача информации – "это угроза национальной безопасности Беларуси, и этому нужно противостоять всеми цивилизованными способами, в первую очередь при помощи законодательства".
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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