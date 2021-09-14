Marvel показала первый трейлер сериала "Соколиный Глаз"

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Зрителю покажут историю спецагента и героя команды "Мстителей" лучника Клинте Бартоне и его ученицы Кейт Бишоп, которую он планирует сделать новым Соколиным Глазом. Премьера запланирована на Disney+ 24 ноября 2021 года, финальная (шестая) серия выйдет 29 декабря – спустя несколько дней после Рождества, накануне которого как раз и происходит действие в сериале.Роль Соколиного глаза снова исполнил Джереми Реннер, роль юной лучницы Кейт Бишоп досталась Хейли Стайнфелд, известной по фильмам "Железная хватка", "Ромео и Джульетта" и сериалу "Дикинсон". В картине также можно будет увидеть Флоренс Пью, Вера Фармига, Тони Далтон и другие."Соколиный Глаз" станет пятой совместной работой Marvel Studios и Disney+. Ранее на стриминговом сервисе вышли сериалы "ВандаВижн", "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и "Что, если...?"