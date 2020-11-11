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Мартынюк: наша совместная задача – создать условия для развития молодежи

Помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, которого определили куратором Могилевского государственного университета продовольствия, встретился с его профессорско-преподавательским составом. Познакомиться, обсудить связанные с работой университета вопросы и во время диалога выработать предложения по усовершенствованию учебно-образовательного процесса.



Университет уникален. Это единственный профильный вуз в Беларуси, который готовит специалистов для пищевой промышленности и сферы общественного питания. На дневном отделении обучаются свыше 1500 студентов, еще около 3 тысяч – заочники.

– С большим уважением и трепетом отношусь к преподавателям, их работе, поэтому сам попросился быть помощником вуза, курировать его, – отметил в выступлении Леонид Алексеевич. – Наша совместная с вами задача сейчас – создать условия для развития молодежи. Нужно активизировать работу не только во время учебы, но и в дальнейшем предоставить рабочие места, обеспечить достойную зарплату. В силу своих возможностей буду оказывать помощь университету. Уверен, что наша совместная работа даст плодотворный результат на благо страны.

На встрече обсудили самые разные вопросы: экспорт образовательных услуг, предоставление жилья иногородним студентам, работа современной лаборатории вуза, открытие новых специальностей и многое другое. Особое внимание заострили на распределении студентов. Многие из них чувствуют в себе силы, чтобы открыть собственное дело. Например, небольшую кофейню на 5–6 мест. Нынешняя же система не предполагает распределения в свой же бизнес.




Проректор по воспитательной работе университета продовольствия Ольга Мацикова поделилась впечатлениями:

– Удовлетворены беседой. Леонид Алексеевич открыт к диалогу и общению. Надеемся, что его назначение станет определенным толчком в развитии нашего вуза. Рассчитываем и на поддержку инициатив. Одна из таких – переименование в Белорусский государственный инженерно-технологический университет и как следствие – изменение статуса с регионального до республиканского. Для этого есть все основания. В заведении обучаются специалисты со всей Беларуси, а из Могилевской области у нас меньше трети студентов. Кадры также заказывают все регионы, порой у нас не хватает выпускников, чтобы удовлетворить все заявки.

Решение о смене названия уже поддержано на уровне местных властей и Министерства образования, являющегося учредителем вуза. Не исключено, что с нового учебного года университет будет принимать студентов уже в другом статусе.

Фото: БЕЛТА
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