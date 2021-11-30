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Мартынов: Брюссель выглядит в роли политического импотента, который не может воздействовать на Польшу

Такое мнение в эфире телеканала ОНТ выразил заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Национального собрания Беларуси Игорь Мартынов. 

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– Брюссель выглядит в роли политического импотента, который никак не может воздействовать на режим Дуды – Моравецкого, не может отдать какие-то указания, чтобы решить проблему кризиса с беженцами и открыть гуманитарный коридор. Польша ведет себя так, как считает нужным, но не самостоятельно, а под прикрытием своего патрона – США. Американцы буквально недавно поддержали позицию Польши в кризисе с беженцами, поэтому сейчас у нее развязаны руки и она творит все, что хочет, – подчеркнул Игорь Мартынов.
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