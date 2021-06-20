МАРТ запустило телеграм-канал, где будут освещаться вопросы рекламы

Министерство антимонопольного регулирования и торговли запустило телеграмм-канал «МАРТ о рекламе».



Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик пояснила:



– Здесь специалисты министерства будут разъяснять нюансы требований законодательства о рекламе, рассказывать о правоприменительной практике, о нарушениях законодательства о рекламе и мерах ответственности, а также будут публиковать аналитическую информацию о состоянии рекламного рынка Беларуси.



Телеграм-канал будет полезен не только для участников рекламного рынка, экспертов, но и для потребителей. В нем специалисты МАРТ намерены размещать актуальную и полезную информацию.



Примечательно, что МАРТ ранее запустило еще два телеграм-канала – «Государственные закупки» и «МАРТ о правах потребителей».