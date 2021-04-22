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  2. МАРТ: задача по защите внутреннего рынка имеет приоритетное значение для экономики

МАРТ: задача по защите внутреннего рынка имеет приоритетное значение для экономики

Достижение результатов по защите внутреннего рынка возможно только на условиях взаимовыгодного сотрудничества производителей и субъектов торговли, взаимной заинтересованности в продвижении отечественной продукции. Такое мнение выразила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович во время брифинга по защите внутреннего рынка.
 

Она подвела итоги заседания межведомственной рабочей группы по выработке и принятию мер по защите внутреннего рынка, которое прошло 20 апреля. В нем приняли участие первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков, представители министерств, концернов, государственных комитетов, облисполкомов и Минского горисполкома.
 
– С учетом локдаунов, закрытия границ, введения запретов на экспорт наиболее востребованных товаров и мирового роста цен на продовольствие задача по защите внутреннего рынка имеет чрезвычайно важное значение для экономики. При этом это комплексная задача всех государственных органов, в компетенцию которых входят вопросы, связанные с ввозом, производством и обращением товаров на рынке.
 
Также Оксана Константинович напомнила, что в настоящее время реализуется утвержденный Правительством комплекс мер по защите внутреннего рынка на 2021–2022 годы. Кроме того, в ходе заседания рабочей группы детально обсуждались принимаемые меры по защите внутреннего рынка в части сокращения импорта продовольственных товаров, производимых в стране в достаточном количестве. Дело в том, что в связи с открытостью белорусской экономики в рамках интеграционных процессов обостряется конкуренция между товарами отечественных и иностранных производителей.
 
– Одной из причин роста импорта таких товаров часто является неконкурентоспособность белорусских товаров по цене, а в отдельных случаях и по качеству. Нужно работать над снижением себестоимости, повышением конкурентоспособности производства. Кроме того, необходимо более активное позиционирование отечественной продукции ее производителями, а также комплексный анализ рынка для продвижения товаров с учетом их востребованности и предпочтений покупателей.
 
Оксана Константинович сообщила, что на заседании была отмечена и недостаточная работа торговых организаций по продвижению отечественной продукции на потребительском рынке.
 
– Тенденция снижения доли товара отечественного производства в общем объеме розничного товарооборота сохраняется на протяжении последних десяти лет. Одна из ключевых задач сегодня – создание лучшего режима для наших товаров и производителей внутри страны.
 
Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли обозначила три основных вектора защиты внутреннего рынка. Прежде всего это ассортиментный перечень, который является гарантией наличия товаров в продаже в течение всего рабочего дня торгового объекта. Второй вектор – контрольно-аналитические мероприятия, которые направлены на обеспечение соблюдения законодательства в сферах торговли и ценообразования. Третий вектор – установление правил организации торговли, в том числе законодательных норм. В МАРТ разработали и рекомендации по обеспечению соблюдения положений доктрины национальной продовольственной безопасности.
 
– В соответствии с этой доктриной оптимистический уровень обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами отечественного производства составляет около 80 процентов. В последние годы в Беларуси этот показатель превышал 77 процентов. Рекомендации по реализации доктрины, в частности, предусматривают приоритетную выкладку белорусских товаров в торговых залах магазинов, их визуальное обозначение для покупателей. В этом году мы распространили рекомендации и на интернет-магазины: предлагается обозначать белорусские товары на сайте значком герба или элементом орнамента.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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