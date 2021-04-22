МАРТ: задача по защите внутреннего рынка имеет приоритетное значение для экономики

Она подвела итоги заседания межведомственной рабочей группы по выработке и принятию мер по защите внутреннего рынка, которое прошло 20 апреля. В нем приняли участие первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков, представители министерств, концернов, государственных комитетов, облисполкомов и Минского горисполкома.Также Оксана Константинович напомнила, что в настоящее время реализуется утвержденный Правительством комплекс мер по защите внутреннего рынка на 2021–2022 годы. Кроме того, в ходе заседания рабочей группы детально обсуждались принимаемые меры по защите внутреннего рынка в части сокращения импорта продовольственных товаров, производимых в стране в достаточном количестве. Дело в том, что в связи с открытостью белорусской экономики в рамках интеграционных процессов обостряется конкуренция между товарами отечественных и иностранных производителей.Оксана Константинович сообщила, что на заседании была отмечена и недостаточная работа торговых организаций по продвижению отечественной продукции на потребительском рынке.Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли обозначила три основных вектора защиты внутреннего рынка. Прежде всего это ассортиментный перечень, который является гарантией наличия товаров в продаже в течение всего рабочего дня торгового объекта. Второй вектор – контрольно-аналитические мероприятия, которые направлены на обеспечение соблюдения законодательства в сферах торговли и ценообразования. Третий вектор – установление правил организации торговли, в том числе законодательных норм. В МАРТ разработали и рекомендации по обеспечению соблюдения положений доктрины национальной продовольственной безопасности.