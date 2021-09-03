МАРТ выявил завышение цен на детское питание

Специалисты главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Могилевской области во время контроль-аналитических мероприятий выявили завышение цен на детское питание. Так, ЗАО «Бобруйский бровар» в период с 1 по 5 декабря 2020 года допустило нарушение установленной предельной максимальной оптовой надбавки при формировании цен на детское питание, которое реализовывали ретейлерам.





В пресс-службе МАРТ отметили, что предельная максимальная оптовая надбавка на детское питание установлена в размере 15 процентов. Разница между фактической выручкой, полученной от продажи детского питания, и расчетной величиной выручки от его реализации по ценам, установленным в соответствии с законодательством, превысила 2,44 тысячи рублей.

Экономический суд Могилевской области за совершенное правонарушение постановил наложить на предприятие штраф в размере более 4,88 тысячи рублей. Он был уплачен в полном объеме.

В МАРТ напомнили:

– В соответствии с частью 2 статьи 13.2 Кодекса об административных правонарушениях нарушение установленных уполномоченными госорганами и организациями фиксированных и/или предельных цен, тарифов, предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок, скидок, наценок влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. А на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, работ, услуг, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, установленным в соответствии с законодательством.

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