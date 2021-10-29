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  2. МАРТ вынес на обсуждение меры по совершенствованию госрегулирования потребительского рынка

МАРТ вынес на обсуждение меры по совершенствованию госрегулирования потребительского рынка

На Правовом форуме Беларуси вынесен на общественное обсуждение проект Указа "О мерах по совершенствованию государственного регулирования потребительского рынка", пишет БЕЛТА.


Проект подготовлен в целях оказания поддержки отечественным производителям продовольственных товаров и создания условий для обеспечения национальной продовольственной безопасности.

В частности, проектом указа предлагается установить совокупный размер вознаграждения, которое выплачивается субъекту, ведущему розничную торговлю продовольственными товарами, не более 5% от стоимости приобретенных товаров: в связи с приобретением у поставщика определенного числа продтоваров; за оказание услуг, направленных на их продвижение, и логистических услуг; за предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности в отношении продтоваров в случае, когда такое использование не связано с изготовлением товаров, выполнением работ или оказанием услуг для обладателя исключительного права на соответствующий объект и по его заданию (заказу).

Организатором общественного обсуждения стало Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 октября по 8 ноября текущего года.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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