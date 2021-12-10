МАРТ выдал предупреждение Витебскому горисполкому

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение Витебскому горисполкому. Дело в том, что исполком отказал частному предприятию «МонАмур» в согласовании внесения дополнений в договор аренды в части оказания фотоуслуг на арендуемых площадях копицентра. Аргументировали отказ тем, что аналогичные услуги в этом же помещении оказывает другая организация.

– Усмотрев в действиях горисполкома признаки нарушения пункта 2 статьи 23 Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», МАРТ выдал горисполкому предупреждение о необходимости отзыва письма, направленного в адрес частного предприятия «МонАмур», – отметили в министерстве.

К слову, в пункте 2 статьи 23 закона говорится о запрете госорганам принимать и издавать законодательные акты и иные нормативно-правовые документы, совершать действия или бездействие, согласованные действия, заключать соглашения, если они приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции и/или причинению вреда правам, свободам и интересам юридических или физических лиц.

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