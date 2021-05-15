В действиях Витебского облисполкома по распределению сельскохозяйственных организаций, осуществляющих поставку молока на основании заключаемых договоров контрактации между конкретными перерабатывающими организациями, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В частности, как отметили в министерстве, действия Витебского облисполкома «противоречат нормам подп. 2.4 п. 2 ст. 23 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
– Напомним, что в соответствии с подп. 1.1 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2020 г. № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь формировать на территории Витебской области сырьевые зоны на основании договоров об агропромышленном объединении, – добавили в МАРТ.
Согласно Указу стороной такого договора могут выступать только организации, имущество которых находится в республиканской или коммунальной собственности, в которых Беларусь или ее административно-территориальные единицы обладают акциями (долями в уставных фондах) в размере не менее 50%, унитарные предприятия, учредителями которых являются юридические лица с долей республиканской или коммунальной собственности в уставных фондах не менее 50%.
Витебский облисполком в марте 2020 года принял решение № 159 «О формировании сырьевых зон», которым в том числе были определены сельхозорганизации, осуществляющие поставку молока на основании заключаемых договоров контрактации. В указанный перечень были включены все сельхозорганизации области.
В этой связи МАРТ выдал предупреждение Витебскому облисполкому о необходимости прекращения действия приложения 2 к решению и письменном информировании райисполкомов области, а также упомянутых в приложении сельхозорганизаций, о прекращении его действия.
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МАРТ выдал предупреждение Витебскому облисполкому
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