В частности, как отметили в министерстве, действия Витебского облисполкома «противоречат нормам подп. 2.4 п. 2 ст. 23 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».– добавили в МАРТ.Согласно Указу стороной такого договора могут выступать только организации, имущество которых находится в республиканской или коммунальной собственности, в которых Беларусь или ее административно-территориальные единицы обладают акциями (долями в уставных фондах) в размере не менее 50%, унитарные предприятия, учредителями которых являются юридические лица с долей республиканской или коммунальной собственности в уставных фондах не менее 50%.Витебский облисполком в марте 2020 года принял решение № 159 «О формировании сырьевых зон», которым в том числе были определены сельхозорганизации, осуществляющие поставку молока на основании заключаемых договоров контрактации. В указанный перечень были включены все сельхозорганизации области.В этой связи МАРТ выдал предупреждение Витебскому облисполкому о необходимости прекращения действия приложения 2 к решению и письменном информировании райисполкомов области, а также упомянутых в приложении сельхозорганизаций, о прекращении его действия.