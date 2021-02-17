МАРТ вводит ценовое регулирование на консервы из рыбы

Постановлением предусмотрено ценовое регулирование на консервы из рыбы. Производителям устанавливается норматив рентабельности не выше фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь – ноябрь 2020 года, или не более 10%. А импортерам, оптовой и розничной торговле – надбавка не выше 30%.Также изменен способ регулирования отпускных цен на ввозимое детское питание (сухие смеси, мясные, мясо-растительные, рыбные, рыбо-растительные консервы). Надбавка импортера не должна превышать 25% при дальнейшей реализации в торговых точках, не принадлежащих этому субъекту хозяйствования.– подчеркнули в МАРТ.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.