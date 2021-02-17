Министерство антимонопольного регулирования и торговли уточняет подходы к регулированию цен на отдельные социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 10 февраля 2021 года № 9, сообщает пресс-служба ведомства.
Постановлением предусмотрено ценовое регулирование на консервы из рыбы. Производителям устанавливается норматив рентабельности не выше фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь – ноябрь 2020 года, или не более 10%. А импортерам, оптовой и розничной торговле – надбавка не выше 30%.
Также изменен способ регулирования отпускных цен на ввозимое детское питание (сухие смеси, мясные, мясо-растительные, рыбные, рыбо-растительные консервы). Надбавка импортера не должна превышать 25% при дальнейшей реализации в торговых точках, не принадлежащих этому субъекту хозяйствования.
– Регулирование цен на социально значимые товары ориентировано на недопущение завышения цен по всей цепочке их формирования и сохранение доступности важных продуктов для населения, – подчеркнули в МАРТ.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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МАРТ вводит ценовое регулирование на консервы из рыбы
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Фото: ЛОЗЮК Сергей Александрович