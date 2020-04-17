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МАРТ ввел регулирование цен на социально значимые товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило перечень социально значимых товаров (всего 26 позиций), на которые государство регулирует цены. Это предусмотрено постановлением № 30, сообщает Национальный правовой интернет-портал.


В перечень, в частности, вошли: свежая рыба (семейство карповых), сливочное масло, пшеничная мука, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо (говядина, свинина, курятина), вареные колбасные изделия (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйца, консервы мясные и рыбные, молоко, кефир, сметана, творог, вода питьевая, мыло, спички, гигиенические прокладки, подгузники, туалетная бумага и другое. 

Документом установлен предельный размер рентабельности при торговле данными товарами, а также предельная надбавка импортера и предельные максимальные торговые надбавки к отпускным ценам производителей.

 Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует в течение 90 дней.


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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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