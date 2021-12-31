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МАРТ ввел регулирование цен на некоторые предметы гигиены

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело регулирование цен на ряд предметов гигиены. Это следует из постановления МАРТ от 24 декабря 2021 года № 80, которое размещено сегодня на Национальном правовом интернет-портале.


В постановлении указано, что установлена предельная максимальная торговая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) на прокладки (пакеты) женские гигиенические и подгузники для взрослых в размере 30%.

Формирование стоимости этих предметов гигиены производится с учетом конъюнктуры рынка, однако не выше ограничения, предусмотренного в этом документе.

Цены на остатки вышеперечисленных товаров обязаны быть приведены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствие с требованиями постановления.

Документ вступает в силу с 1 января будущего года и действует в течение 90 дней.

Фото: pixabay.com
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