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  2. МАРТ: в октябре подешевели фрукты, подорожали мясо и рыба

МАРТ: в октябре подешевели фрукты, подорожали мясо и рыба

В октябре ускорение годовой инфляции замедлилось до 0,1 процента (в сентябре – 0,5 процента) прежде всего за счет сокращения роста цен на плодоовощную продукцию и сохранения на низком уровне роста регулируемых цен, говорится на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.


В октябре в годовом выражении инфляция составила 6,2 процента, к декабрю 2019 года – 5,4 процента, к предыдущему месяцу – 0,6 процента.

В годовом выражении в октябре рост цен на товары и услуги был практически полностью нивелирован значительным сокращением роста цен на плодоовощную продукцию (с 21,4 процента в сентябре до 9,2 процента в октябре), что, по оценке МАРТ, обусловило около 0,4 процентного пункта замедления инфляции.

Наибольший рост цен в годовом выражении отмечается на импортируемые товары, прежде всего на масло растительное –на 16,5 процента, крупы – 11,8 процента, электротовары – 12,8 процента, синтетические моющие средства – 7,8 процента.

При этом на мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты рост цен сохраняется на умеренном уровне (по оценке МАРТ – 0,7 и 3,4 процента).

По сравнению с предыдущим месяцем в октябре наибольший рост цен наблюдался на непродовольственные товары: парфюмерно-косметические товары – на 3,7 процента, ткани – 2,7 процента, одежду – 1,9 процента. Снижение цен было зафиксировано на обувь на 2,4 процента и мебель – на 0,2 процента.

В группе продовольственных товаров отмечается рост цен на мясо и мясопродукты на 0,9 процента, удорожание рыбы и рыбопродуктов (включая морепродукты) на 1,3 процента, масел и жиров – на 2,9 процента, а также яиц куриных – на 4,9 процента.

На товары сегмента плодово-овощной продукции четвертый месяц подряд (с июля) сохраняется снижение цен, в октябре они подешевели на 3 процента за счет удешевления фруктов (от 2 до 15 процентов).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении сохранился на низком уровне и составил 5,8 процента. При этом рост регулируемых цен сложился ниже уровня базовой инфляции, которая составила 6,1 процента.

В октябре по отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение цен на медикаменты, включая товары медицинского назначения (на 1,7 процента) и автомобильное топливо (где-то на 1,1 процента).
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Фото: Алексей МАТЮШ
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