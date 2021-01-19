МАРТ установил тарифы на тепловую и электроэнергию для приравненных к населению организаций

Тариф на тепловую энергию для религиозных организаций, организаций здравоохранения и организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских домов семейного типа с 1 января составляет 20,6216 рубля за 1 Гкал, а с 1 июня будет составлять 21,9245 рубля. Тепловая энергия для творческих мастерских будет отпускаться по тарифу 107,31 рубля за 1 Гкал.Для организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, протезно-ортопедических восстановительных центров, религиозных организаций, садоводческих товариществ и дачных кооперативов установлен тариф 0,2092 рубля за 1 кВт.ч электроэнергии. Такой же тариф определен для стационарных учреждений социального обслуживания, детских деревень (городков), а также для организаций в части использования электроэнергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий.Для гаражных кооперативов и кооперативов, использующих автомобильные стоянки, тариф составит 0,23 рубля за 1 кВт.ч. Для организаций, которые имеют на балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, в части использования электроэнергии для нужд населения тариф составит 0,1992 рубля за 1 кВт.ч. Кроме того, для ряда организаций определены дифференцированные тарифы на электроэнергию.Соответствующее постановление вступает в силу после его официального опубликования.